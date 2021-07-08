Шахтер разработал новую форму на следующий сезон: в сети появились фото

8 июля 2021 , 18:28
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Источник:

FootyHeadlines

Дизайнеры Шахтера также готовятся к старту УПЛ. Донецкий клуб вместе с брендом Puma разработал сразу два комплекта формы на следующий сезон.

Авторитетный ресурс FootyHeadlines опубликовал фотографии новой домашней и гостевой формы Шахтера на будущий сезон. Отметим, что донецкий клуб официальной презентации еще не делал.

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С нового сезона техническим спонсором Шахтера стала компания Puma. Ранее донецкий клуб сотрудничал с брендом Nike.


Форма Шахтера на сезон 2021/22 / Фото: FootyHeadlines

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Автор: Юрій Семенюк