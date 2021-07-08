Авторитетний ресурс FootyHeadlines опублікував фотографії нової домашньої і гостьовий форми Шахтаря на майбутній сезон. Зазначимо, що донецький клуб офіційної презентації ще не робив.

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З нового сезону технічним спонсором Шахтаря стала компанія Puma. Раніше донецький клуб співпрацював з брендом Nike.



Форма Шахтаря на сезон 2021/22 / Фото: FootyHeadlines

Шахтар готується на зборах в Австрії