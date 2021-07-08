Авторитетний ресурс FootyHeadlines опублікував фотографії нової домашньої і гостьовий форми Шахтаря на майбутній сезон. Зазначимо, що донецький клуб офіційної презентації ще не робив.
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З нового сезону технічним спонсором Шахтаря стала компанія Puma. Раніше донецький клуб співпрацював з брендом Nike.
Форма Шахтаря на сезон 2021/22 / Фото: FootyHeadlines
Шахтар готується на зборах в Австрії
- Вже у першому матчі донеччани стерли з футбольного поля Санкт-Йоганн з рахунком 5:0 на користь підопічних де Дзербі. А от другий матч на зборах "гірники" не можуть занести собі в актив. Шахтар несподівано поступився польському клубу Ракув Ченстохова – 1:2.
- У третьому спарингу проти команди турецької громади Мюнхена Тюркгюджю завершився із рахунком 2:1 на користь українського гранда. Перемогу українцям приніс Михайло Мудрик, який вивів команду вперед на 85-й хвилині зустрічі.