Авторитетный ресурс FootyHeadlines опубликовал фотографии новой домашней и гостевой формы Шахтера на будущий сезон. Отметим, что донецкий клуб официальной презентации еще не делал.
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С нового сезона техническим спонсором Шахтера стала компания Puma. Ранее донецкий клуб сотрудничал с брендом Nike.
Форма Шахтера на сезон 2021/22 / Фото: FootyHeadlines
Шахтер готовится на сборах в Австрии
- Уже в первом матче дончане стерли с футбольного поля Санкт-Иоганн со счетом 5:0 в пользу подопечных Де Дзерби. А вот второй матч на сборах "горняки" не могут занести себе в актив. Шахтер неожиданно уступил польскому клубу Ракув Ченстохова – 1:2.
- В третьем спарринге против команды турецкой общины Мюнхена Тюркгюджю завершился со счетом 2:1 в пользу украинского гранда. Победу украинцам принес Михаил Мудрик, который вывел команду вперед на 85-й минуте встречи.