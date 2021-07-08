Авторитетный ресурс FootyHeadlines опубликовал фотографии новой домашней и гостевой формы Шахтера на будущий сезон. Отметим, что донецкий клуб официальной презентации еще не делал.

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С нового сезона техническим спонсором Шахтера стала компания Puma. Ранее донецкий клуб сотрудничал с брендом Nike.


Форма Шахтера на сезон 2021/22 / Фото: FootyHeadlines

Шахтер готовится на сборах в Австрии