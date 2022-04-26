Классная инициатива от американцев

Мужской Портленд Тимберс и женский Портленд Торнс выйдут на футбольное поле ради украинцев, ставших жертвами войны. В свою очередь Торнс сделает пожертвование в размере 100 тысяч долларов, что даст начало сбору средств.

Стоит узнать Шахтер собрал солидную сумму за два благотворительных матча в поддержку Украины

Каждый фанат сможет внести свою часть помощи, перечисляя деньги в кассах "Провиденс Парк".

Интересно, что команды выйдут на футбольное поле в цветах украинского флага – одна в желтой форме Nike, а другая наденет синюю от Adidas.

Важно. Благотворительная встреча состоится 27 апреля в 11.00.

Главным арбитром матча будет украинец Сергей Демьянчук, уроженец Тернопольщины, но живущий и судящий футбольные поединки в США.

Обе стороны в восторге от такой инициативы. Это больше, чем просто футбол, а возможность помочь народу Украины, который мужественно защищает страну от кафиров.

Напомним, что недавно в Нидерландах также прошла благотворительная встреча, участниками которой были бывший украинский футболист Евгений Левченко и звездный Уэсли Снейдер. Нидерландец стал инициатором такого поединка.