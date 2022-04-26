Класна ініціатива від американців

Чоловічий Портленд Тімберс і жіночий Портленд Торнс вийдуть на футбольне поле заради українців, які стали жертвами війни. Своєю чергою Торнс зробить пожертву у вигляді 100 тисяч доларів, що дасть початок збору коштів.

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Кожен фанат зможе внести свою частину допомоги, перераховуючи гроші у касах "Провіденс Парк".

Цікаво, що команди вийдуть на футбольне поле у кольорах українського прапора – одна у жовтій формі Nike, а інша одягне синю від Adidas.

Важливо. Благодійна зустріч відбудеться 27 квітня об 11:00.

Головним арбітром матчу буде українець Сергій Дем'янчук, який є уродженцем Тернопільщини, але живе та судить футбольні поєдинки у США.

Обидві сторони у захваті від такої ініціативи. Цей більше, ніж просто футбол, а можливість допомогти народу України, який мужньо боронить країну від окупантів.

Нагадаємо, що нещодавно у Нідерландах також відбулась благодійна зустріч, учасниками якої був колишній український футболіст Євген Левченко та зірковий Веслі Снейдер. Нідерландець став ініціатором такого поєдинку.