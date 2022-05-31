"Football For Ukraine": Зинченко основал благотворительный фонд помощи украинцам

Александр Зинченко отправился со сборной Украины на игру плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии. Игрок успевает не только играть в футбол, но и активно помогать землякам во время войны.

"Минимально облегчить жизнь людей в Украине"

25-летний левый защитник Манчестер Сити с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину активно помогает землякам, продолжающим страдать от российской агрессии. Александр Зинченко решил более глобально выразить свою поддержку украинскому народу.

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Один из лидеров сборной Украины открыл свой благотворительный фонд "Football For Ukraine", который будет помогать украинцам, пострадавшим от войны против оккупанта. Таким поступком Александр хочет помочь своей родной стране не только гуманитарным грузом, но и финансово.

У фонда уже разработан свой сайт, где каждый желающий может задоноть любую сумму средств.

Наша цель – хотя бы минимально облегчить жизнь людей в Украине и поддержка учреждений по всей стране, таких как школы и больницы,

– говорится в посту футболиста.

За работой благотворительного фонда можно следить на его официальной странице в инстаграмме.

Активная помощь от Александра Зинченко

Сразу с 24 февраля Зинченко включился в волонтёрскую деятельность. Вместе с бывшим наставником и футболистом сборной Украины Андреем Шевченко занимались гуманитарной помощью и ее логистикой из Великобритании в родную страну.

Также Александр среди украинских легионеров, которые присоединились к фонду финансово, пересылая средства на нужды украинцев.

Не только таким поступком футболист поддерживает земляков. Защитник "горожан" не дает миру забыть о войне в Украине.

После одного из поединков Зинченко подарил болельщику, весь поединок стоявшему с сине-желтым флагом, свою игровую футболку.

Во встрече против Лидса Зинченко сыграл в патриотических бутсах с надписью "Слава Украине".

Александр потренировался с 10-летним Андреем, который вынужденно покинул родительский дом из-за агрессии России.

Украинский защитник посвятил Украине чемпионство МанСити в АПЛ. Футболист окутал кубок сине-желтым флагом, который поставил перед фанатской трибуной "горожан". Сам Зинченко не удержал слез, а ультрас устроил овации футболисту.

Футболку Александра из МанСити продали за более чем 6 тысяч долларов на благотворительном аукционе в поддержку Украины.

Зинченко прилетел со сборной в Глазго, где попытается помочь "сине-желтым" переиграть Шотландию в полуфинале плей-офф отбора чемпионата мира-2022. В этом случае Украина сыграет 5 июня с Уэльсом в битве за путевку в Катар.