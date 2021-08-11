Фонсека предлагал свои услуги УАФ на пост тренера сборной Украины
11 августа 2021 , 16:27Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.com.ua
Паулу Фонсека мог оказаться в сборной Украины. Агент португальского специалиста предлагал УАФ услуги своего клиента.
Украинский футбол не чужд Фонсеке
Агент Марко Абрера контактировал с представителями УАФ. Он предлагал кандидатуру Паулу Фонсеки на пост главного тренера "сине-желтых".
Вот так Сборная Украины отказала именитому экс-тренеру Германии
Такое назначение португальского специалиста могло бы положительно повлиять на карьеру Фонсеки. Специалист вместе с семьей не прочь вернуться в Украину, ведь его жена родилась в Донецке. Специалист работал с Шахтером в течение 2016/2019 годов.
- Сейчас 48-летний Фонсека находится в поисках нового клуба. Последней командой в карьере португальца стала итальянская Рома, которую он покинул в конце июня 2021 года. Паулу руководил "волками" с июля 2019 года.
- В последнем сезоне 2020/2021 под руководством португальского специалиста Рома завершила выступление на 7 месте в Серии А.
Кто может возглавить сборную Украины
- Уже вскоре должно определиться, кто же станет преемником Андрея Шевченко в национальной команде. Главным кандидатом на это кресло является Сергей Ребров. Однако ему сложно дается вопрос о досрочном расторжении контракта с клубом Аль-Айн, которым сейчас руководит специалист.
- Еще одним кандидатом был Мирон Маркевич, который заявил, что покидает работу в УАФ и возвращается к тренерской карьере.
- Отмечали и то, если Реброву не удастся расторгнуть соглашение с клубом, то у УАФ есть запасной вариант – Александр Петраков. Именно под его руководством Украина U-20 выиграла чемпионат мира.
- Также сообщалось, что сборная отказала немцу Юргена Клинсману и итальянцу Джанни Де Бьязи