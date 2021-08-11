Фонсека предлагал свои услуги УАФ на пост тренера сборной Украины

Паулу Фонсека мог оказаться в сборной Украины. Агент португальского специалиста предлагал УАФ услуги своего клиента.

Украинский футбол не чужд Фонсеке

Агент Марко Абрера контактировал с представителями УАФ. Он предлагал кандидатуру Паулу Фонсеки на пост главного тренера "сине-желтых".

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Такое назначение португальского специалиста могло бы положительно повлиять на карьеру Фонсеки. Специалист вместе с семьей не прочь вернуться в Украину, ведь его жена родилась в Донецке. Специалист работал с Шахтером в течение 2016/2019 годов.

Сейчас 48-летний Фонсека находится в поисках нового клуба. Последней командой в карьере португальца стала итальянская Рома, которую он покинул в конце июня 2021 года. Паулу руководил "волками" с июля 2019 года.

В последнем сезоне 2020/2021 под руководством португальского специалиста Рома завершила выступление на 7 месте в Серии А.

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