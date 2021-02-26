Фонсека – мой друг: Каштру прокомментировал жеребьевку Шахтера в Лиге Европы
Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которого "горняки" сыграют с Ромой.
Источник:ФК Шахтер
Португалец высоко оценил талант наставника итальянского клуба – своего земляка Паулу Фонсеки.
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Наша цель – пройти дальше. Мы уже играли против очень сложных соперников, иногда успешно, иногда – нет. Надеемся, что на этот раз все пройдет хорошо. В 20-ти еврокубковых матчах у "Шахтера" 9 побед, 6 ничьих и 5 поражений. Паулу Фонсека – это мой друг. Мы вместе работали в Порту. Когда он ушел из "Шахтер", я пришел на замену. Он великий тренер с большими знаниями. Но игра будет не против Паулу Фонсеки, а против Ромы,
– заявил главный тренер Шахтера.
Что известно о противостоянии Шахтер – Рома
- Пути команд пересекались в трех еврокубковых сезонах.
- Впервые Рома и Шахтер встретились на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2006/2006. Матч в Риме завершился разгромной победой итальянцев 4:0. В ответном матче "горняки" получили победу 1:0.
- Второй раз команды встретились на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2010/2011. Шахтер прошел итальянцев, одержав победы в двух матчах с общим счетом 6:2.
- В сезоне 2017/2018 Шахтер и Рома снова встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда под руководством Фонсеки Шахтер выиграл домашний матч 2:1, но проиграл на выезде 1:0 и вылетел из турнира.
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