Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которого "горняки" сыграют с Ромой.

Португалец высоко оценил талант наставника итальянского клуба – своего земляка Паулу Фонсеки.

Смотрите также В Шахтере впервые прокомментировали жеребьевки Лиги Европы: "горняки" сыграют с Ромой

Наша цель – пройти дальше. Мы уже играли против очень сложных соперников, иногда успешно, иногда – нет. Надеемся, что на этот раз все пройдет хорошо. В 20-ти еврокубковых матчах у "Шахтера" 9 побед, 6 ничьих и 5 поражений. Паулу Фонсека – это мой друг. Мы вместе работали в Порту. Когда он ушел из "Шахтер", я пришел на замену. Он великий тренер с большими знаниями. Но игра будет не против Паулу Фонсеки, а против Ромы,

– заявил главный тренер Шахтера.

Что известно о противостоянии Шахтер – Рома