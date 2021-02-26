Фонсека – мій друг: Каштру прокоментував жеребкування Шахтаря у Лізі Європи
Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого "гірники" зіграють з Ромою.
Джерело:ФК Шахтар
Португалець високо оцінив талант наставника італійського клубу – свого земляка Паулу Фонсеки.
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Наша мета – пройти далі. Ми вже грали проти дуже складних суперників, іноді успішно, іноді – ні. Сподіваємося, що цього разу все пройде добре. У 20-ти єврокубкових матчах "Шахтар" має 9 перемог, 6 нічиїх і 5 поразок. Паулу Фонсека – це мій друг. Ми разом працювали в Порту. Коли він пішов з Шахтар", я прийшов на заміну. Він великий тренер з великими знаннями. Але гра буде не проти Паулу Фонсеки, а проти Роми,
– заявив головний тренер Шахтаря.
Що відомо про протистояння Шахтар – Рома
- Шляхи команд перетиналися у трьох єврокубкових сезонах.
- Вперше Рома і Шахтар зустрілися на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2006/2006. Матч у Римі завершився розгромною перемогою італійців 4:0. У матчі-відповіді "гірники" здобули звитягу 1:0.
- Вдруге команди зустрілися на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2010/2011. Шахтар пройшов італійців, здобувши перемоги у двох матчах із загальним рахунком 6:2.
- У сезоні 2017/2018 Шахтар і Рома знову зустрілися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тоді під орудою Фонсеки Шахтар виграв домашній матч 2:1, але програв на виїзді 1:0 та вилетів з турніру.
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