Теперь стало известно, что ей была поручена еще одна важная миссия. Элина Свитолина будет заниматься руководством в женской сборной Украины по теннису в Кубке Билли Джин Кинг.

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Новая роль Свитолиной в сборной

Об этом объявила Федерация тенниса Украины (ФТУ). Она передала управление женской сборной Украины в Фонд Элины Свитолиной на следующие четыре года (2024 – 2027). В заявлении организации указано, что такой шаг был сделан для обеспечения сбалансированного подхода к развитию женского тенниса в Украине и лучшей подготовки сборной к высоким стандартам соревнований.

Передача управления сборной является шагом вперед к нашей цели – развитию и популяризации украинского тенниса. Надеемся, такое сотрудничество принесет улучшение результатов нашей сборной,

– взвыл президент ФТУ Сергей Лагур

Элина Свитолина в ответ поблагодарила за доверие и подчеркнула, что у женского тенниса в Украине большие перспективы. Она назвала амбициозные цели, которые ставит перед собой после получения новой ответственности:

Сегодня 6 украинских спортсменок входят в число 100 самых успешных теннисисток мира. И под управлением профессиональной команды Фонда национальная сборная способна продемонстрировать высокий результат в Кубке Билли Джин Кинг – женском командном чемпионате мира по теннису. У нас есть все шансы, чтобы привезти кубок мира в Украину.

Важно. В ноябре сборная Украины переиграла Нидерланды в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг и 12-13 апреля 2024 года сразится за право сыграть в финальной части турнира против соперниц из Румынии.

Напомним, что уже несколько лет между украинскими теннисистками и ФТУ существовал конфликт. Он связан с поведением вице-президента организации Евгения Зукина, который позволял себе травлю и пренебрежительное поведение в сторону наших спортсменок. Поэтому почти все топовые украинские теннисистки не играют длительное время за сборную Украины.