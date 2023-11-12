Первый день соревнований завершился вничью – 1:1. Дебютантка сборной Украины Ангелина Калинина одержала победу, а Даяна Ястремская уступила Аранче Рус. Судьба путевки в следующий раунд Кубка Билли Джин Кинг решалась в воскресенье, 12 ноября, пишет 24 Канал.

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Ангелина Калинина (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) 2:0 (6:4, 6:4)

Первыми вышли на корт Ангелина Калинина и Аранча Рус. Поединок первых номеров сборных Украины и Нидерландов оказался достаточно непростым и нервным.

Несмотря на сложности, Ангелина сумела вырвать победу по итогам двух сетов, которые завершились с одинаковым счетом 6:4.

В матчевом противостоянии Украина вырвалась вперед – 2:1. Чтобы одержать досрочную победу, Ястремская должна была одолеть Сюзан Ламенс.

Даяна Ястремская (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) 1:2 (4:6, 6:1, 7:5)

Начало встречи оказалось провальным для Ястремской. Даяна уступала после трех геймов 0:3. Украинка сумела ликвидировать отставание, но сет уступила – 4:6.

Однако потом Даяна сумела перехватить инициативу и одержать волевую победу. Благодаря победе Ястремской сборная Украины завершила матчевую встречу досрочной победой. Парный поединок уже не влиял на итоговый результат, а потому не состоялся.

Важно! В 2024 году женская сборная Украины по теннису сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг, через который можно пробиться в Финал года.