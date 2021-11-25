Фокусник разыграл Усика на дне рождения миллиардера: забавное видео

25 ноября 2021 , 20:34
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Новый обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик отдыхает после изнурительного поединка с Энтони Джошуа. Украинец побывал на дне рождения украинского миллиардера Артура Мхитаряна.

Урок ловкости рук на вечеринке Усику преподал приглашенный иллюзионист. Закурив одновременно пять сигарет, фокусник их потушил, а потом принялся всовывать себе в кулак, расположенный на ладони боксера.

Смотрите также Бой Усик – Джошуа в Киеве, возвращение Кличко и титул Беринчику: эксклюзивное интервью Красюка

Когда же иллюзионист кулак разжал, сигарет там не оказалось – они каким-то образом перекочевали под стол, на штаны Усику.

Видео фокуса с Усиком

Усик – Джошуа: что известно

  • Украинский боксер 25 сентября неожиданно победил Джошуа в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Непобедимый Усик одержал победу единогласным решением судей.
  • В контракте на поединок была опция реванша для Джошуа в случае его поражения. Британец уже активировал ее и готовится к реваншу с Усиком.
  • Второй бой между боксерами должен состояться в начале 2022 года. Ориентировочная дата – февраль – апрель. Поединок может состояться в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.
Автор: Юрій Семенюк