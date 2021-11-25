Фокусник разыграл Усика на дне рождения миллиардера: забавное видео
25 ноября 2021 , 20:34Читати новину українською
Источник:24 канал
Новый обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик отдыхает после изнурительного поединка с Энтони Джошуа. Украинец побывал на дне рождения украинского миллиардера Артура Мхитаряна.
Урок ловкости рук на вечеринке Усику преподал приглашенный иллюзионист. Закурив одновременно пять сигарет, фокусник их потушил, а потом принялся всовывать себе в кулак, расположенный на ладони боксера.
Смотрите также Бой Усик – Джошуа в Киеве, возвращение Кличко и титул Беринчику: эксклюзивное интервью Красюка
Когда же иллюзионист кулак разжал, сигарет там не оказалось – они каким-то образом перекочевали под стол, на штаны Усику.
Видео фокуса с Усиком
Усик – Джошуа: что известно
- Украинский боксер 25 сентября неожиданно победил Джошуа в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Непобедимый Усик одержал победу единогласным решением судей.
- В контракте на поединок была опция реванша для Джошуа в случае его поражения. Британец уже активировал ее и готовится к реваншу с Усиком.
- Второй бой между боксерами должен состояться в начале 2022 года. Ориентировочная дата – февраль – апрель. Поединок может состояться в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.