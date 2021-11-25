Урок ловкости рук на вечеринке Усику преподал приглашенный иллюзионист. Закурив одновременно пять сигарет, фокусник их потушил, а потом принялся всовывать себе в кулак, расположенный на ладони боксера.

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Когда же иллюзионист кулак разжал, сигарет там не оказалось – они каким-то образом перекочевали под стол, на штаны Усику.

Видео фокуса с Усиком

Усик – Джошуа: что известно