Пятая ракетка мира Элина Свитолина опубликовала в своих социальных сетях очередное видео, которое она записала для Tik Tok.

Свитолина повторила трюк с переодеванием из повседневной одежды в вечернее платье, который сейчас модный в социальных сетях, пишет 24 канал.

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В ролике Элина Свитолина появляется в простом и практичном наряде: черных шортах, футболке, кепке, с двумя сумками на плечах, которые тут же сбрасывает. В своей уборной спортсменка садится на стульчик, закинув ногу на ногу, а потом снимает кроссовок и моментально перевоплощается с помощью "волшебной" туфли.

"Выжившая после еще одной недели тренировок и наконец готова к выходным", – подписала видео Свитолина.

Сезон Свитолиной