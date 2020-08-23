П'ята ракетка світу Еліна Світоліна опублікувала в своїх соціальних мережах чергове відео, яке вона записала для Tik Tok.

Світоліна повторила трюк з перевдяганням з повсякденного одягу у вечірню сукню, який зараз модний в соціальних мережах, пише 24 канал.

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У ролику Еліна Світоліна з'являється в простому і практичному вбранні: чорних шортах, футболці, кепці, з двома сумками на плечах, які тут же скидає. У своїй вбиральні спортсменка сідає на стільчик, закинувши ногу на ногу, а потім знімає кросівок і моментально перевтілюється за допомогою "чарівної" туфлі.

"Вижила після ще одного тижня тренувань і нарешті готова до вихідних", – підписала відео Світоліна.

Сезон Світоліної