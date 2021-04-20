Клубы-участники Суперлиги не будут исключены из Лиги чемпионов

Флорентино Перес утверждает, что участники Суперлиги, которые сейчас выступают в полуфиналах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а не будут исключены из этих турниров.

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Перес уверяет, что эти клубы защищает закон. Впрочем, президент Реала не назвал, какой именно закон на стороне участников Суперлиги.

Реал и другие клубы-участники Суперлиги не будут исключены из розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Этого не произойдет, закон защищает нас. Арсенал и Манчестер Юнайтед не исключат из Лиги Европы. Я могу вас в этом заверить,

– сказал Перес.

Сейчас санкции грозят Реалу, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед и Арсеналу.

Также он отметил, что участники Суперлиги не будут исключены из своих национальных чемпионатов.

Что интересно, Перес рассказал, что Суперлига не приглашала в свой турнир французский ПСЖ, немецкие Баварию и Боруссию Дортмунд. По его словам, отсутствие этих команд не повлияет на запуск Суперлиги.

"Сейчас в турнире 12 клубов, но мы хотим, чтобы их стало 15. Если ПСЖ и Бавария откажутся, то Суперлига все равно запустится. Думать иначе – чушь собачья", – резюмировал президент Суперлиги.

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УЕФА грозит, что запретит футболистам, которые будут играть в Суперлиге, выступать под своей эгидой. Следовательно, такие игроки не смогут выступать за свои сборные на чемпионатах Европы и мира. Перес уверен, что этого не произойдет.

Не беспокойтесь, этого не произойдет. Футболистам не запретят играть за сборные, если они будут выходить за свой клуб в Суперлиге,

– сказал Перес.

Дата старта Суперлиги

Флорентино Перес заявил, что с УЕФА велись переговоры в течение 2 – 3 лет. Однако клубы отказываются больше ждать.

"Если мы договоримся с УЕФА, мы начнем уже в августе. Мы не можем ждать год. Есть много команд, которые хотят играть. Для них мы сделаем вторую лигу", – отметил владелец Реала.

Участники Суперлиги

Манчестер Юнайтед (Англия)

Ливерпуль (Англия)

Манчестер Сити (Англия)

Арсенал (Англия)

Челси (Англия)

Тоттенхэм (Англия)

Реал (Испания)

Барселона (Испания)

Атлетико (Испания)

Ювентус (Италия)

Милан (Италия)

Интер (Италия).



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