Клубы-участники Суперлиги не будут исключены из Лиги чемпионов
Флорентино Перес утверждает, что участники Суперлиги, которые сейчас выступают в полуфиналах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а не будут исключены из этих турниров.
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Перес уверяет, что эти клубы защищает закон. Впрочем, президент Реала не назвал, какой именно закон на стороне участников Суперлиги.
Реал и другие клубы-участники Суперлиги не будут исключены из розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Этого не произойдет, закон защищает нас. Арсенал и Манчестер Юнайтед не исключат из Лиги Европы. Я могу вас в этом заверить,
– сказал Перес.
Также он отметил, что участники Суперлиги не будут исключены из своих национальных чемпионатов.
Что интересно, Перес рассказал, что Суперлига не приглашала в свой турнир французский ПСЖ, немецкие Баварию и Боруссию Дортмунд. По его словам, отсутствие этих команд не повлияет на запуск Суперлиги.
"Сейчас в турнире 12 клубов, но мы хотим, чтобы их стало 15. Если ПСЖ и Бавария откажутся, то Суперлига все равно запустится. Думать иначе – чушь собачья", – резюмировал президент Суперлиги.
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УЕФА грозит, что запретит футболистам, которые будут играть в Суперлиге, выступать под своей эгидой. Следовательно, такие игроки не смогут выступать за свои сборные на чемпионатах Европы и мира. Перес уверен, что этого не произойдет.
Не беспокойтесь, этого не произойдет. Футболистам не запретят играть за сборные, если они будут выходить за свой клуб в Суперлиге,
– сказал Перес.
Дата старта Суперлиги
Флорентино Перес заявил, что с УЕФА велись переговоры в течение 2 – 3 лет. Однако клубы отказываются больше ждать.
"Если мы договоримся с УЕФА, мы начнем уже в августе. Мы не можем ждать год. Есть много команд, которые хотят играть. Для них мы сделаем вторую лигу", – отметил владелец Реала.
Участники Суперлиги
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Ливерпуль (Англия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Арсенал (Англия)
- Челси (Англия)
- Тоттенхэм (Англия)
- Реал (Испания)
- Барселона (Испания)
- Атлетико (Испания)
- Ювентус (Италия)
- Милан (Италия)
- Интер (Италия).