Клуби-учасники Суперліги не будуть виключені з Ліги чемпіонів

Флорентіно Перес переконує, що учасники Суперліги, які наразі виступають у півфіналах Ліги чемпіонів та Ліги Європи, не будуть виключені з цих турнірів.

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Перес запевняє, що ці клуби захищає закон. Втім, президент Реала не назвав, який саме закон на стороні учасників Суперліги.

Реал та інші клуби-учасники Суперліги не будуть виключені з розіграшу Ліги чемпіонів у сезоні-2020/21. Цього не станеться, закон захищає нас. Арсенал і Манчестер Юнайтед не виключать з Ліги Європи. Я можу вас у цьому запевнити,

– сказав Перес.

Наразі санкції загрожують Реалу, Манчестер Сіті, Челсі, Манчестер Юнайтед та Арсеналу.

Також він зазначив, що учасники Суперліги не будуть виключені зі своїх національних чемпіонатів.

Що цікаво, Перес розповів, що Суперліга не запрошувала у свій турнір французький ПСЖ, німецькі Баварію та Боруссію Дортмунд. За його словами, відсутність цих команд не вплине на запуск Суперліги.

"Зараз у турнірі 12 клубів, але ми хочемо, щоб їх стало 15. Якщо ПСЖ і Баварія відмовляться, то Суперлігу все одно запуститься. Думати інакше – нісенітниця собача", – резюмував президент Суперліги.

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УЄФА погрожує, що заборонить футболістам, які гратимуть у Суперлізі, виступати під своєю егідою. Відтак, такі гравці не зможуть виступати за свої збірні на чемпіонатах Європи та світу. Перес впевнений, що цього не станеться.

Не турбуйтеся, цього не станеться. Футболістам не заборонять грати за збірні, якщо вони будуть виходити за свій клуб у Суперлізі,

– сказав Перес.

Дата старту Суперліги

Флорентіно Перес заявив, що з УЄФА велися переговори протягом 2 – 3 років. Однак клуби відмовляються більше чекати.

"Якщо ми домовимося з УЄФА, ми почнемо вже у серпні. Ми не можемо чекати рік. Є багато команд, які хочуть грати. Для них ми зробимо другу лігу", – зазначив власник Реала.

Учасники Суперліги

Манчестер Юнайтед (Англія)

Ліверпуль (Англія)

Манчестер Сіті (Англія)

Арсенал (Англія)

Челсі (Англія)

Тоттенхем (Англія)

Реал (Іспанія)

Барселона (Іспанія)

Атлетіко (Іспанія)

Ювентус (Італія)

Мілан (Італія)

Інтер (Італія).



Що відомо про Суперлігу / Інфографіка Спорт 24