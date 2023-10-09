Теннисист отпраздновал успех в стиле Роналду и получил в ответ средний палец: смешное видео

Флавио Коболли настолько обрадовался своей победе, что решил вспомнить о своем кумире. Похоже, что эти эмоции затронули его оппонента.

В португальском Лиссабоне состоялся финал теннисного челленджера. В решающий поединок турнира на почве вышли итальянец Флавио Коболли и ливанец Бенджамин Хассан, пишет 24 канал.

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Оба идут во второй сотне рейтинга ATP. Игра показалась напряженной, но Коболли удалось выиграть в два сета – 7:5, 7:5. После финальной подачи Флавио попал в забавную ситуацию.

Итальянец отметил победу в стиле Криштиану Роналду, после чего пошел здороваться с Хассаном. Тот же ему в ответ показал средний палец.

Видео смешного момента:

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Впрочем, никакой злости со стороны ливанца не было. Так теннисист решил подколоть своего старого друга. После этого Флавио и Бенджамин тепло обнялись.

К слову, для Коболли это лишь второй трофей в карьере на уровне челленджеров. На соревнование Grand Slam 21-летний итальянец выходил только раз, уступив уже в первом круге Ролан Гаррос.