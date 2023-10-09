У португальському Лісабоні відбувся фінал тенісного челенджеру. У вирішальний поєдинок турніру на ґрунті вийшли італієць Флавіо Коболлі та ліванець Бенджамін Хассан, пише 24 канал.

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Обидва йдуть у другій сотні рейтингу ATP. Гра видалась напруженою, але Коболлі вдалось виграти у два сети – 7:5, 7:5. Після фінальної подачі Флавіо потрапив у смішну ситуацію.

Італієць відсвяткував перемогу у стилі Кріштіану Роналду, після чого пішов вітатися із Хассаном. Той же йому у відповідь продемонстрував середній палець.

Відео смішного моменту:

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Втім жодної злості з боку ливанця не було. Так тенісист вирішив підколоти свого старого друга. Після цього Флавіо та Бенджамін тепло обійнялись.

До слова, для Коболлі це лише другий трофей в кар'єрі на рівні челленджерів. На змагання Grand Slam 21-річний італієць виходив лише раз, поступившись вже у першому колі цьогорічного Ролан Гаррос.