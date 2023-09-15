В эти дни проходят матчи финальной стадии Кубка Дэвиса. 16 сборных разбиты на четыре группы по четыре команды, каждая играет против каждой в трех парах, пишет 24 канал.

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Скандал на Кубке Дэвиса

Одним из претендентов на победу является сборная США, которая в стартовом матче обыграла Хорватию (2:1). А вот в битве с Нидерландами американцы уступили из-за нервов Фрэнсиса Тиафо.

Перед этим Ботик ван де Зандшулп победил Томми Пола, но в парах представители США Остин Крайчек и Раджив Рам восстановили паритет. Все решалось в бою между Таллоном Грикспуром и Фрэнсисом Тиафо.

Нидерландец выиграл первый сет (6:3), но проиграл второй на тайбрейке. Решающий сет также дошел до тайбрейка, где Таллон завоевал преимущество. При счете 5:2 судья зафиксировал аут у Грикспура, но апелляция нидерландца имела пользу.

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Роковой срыв Тиафо

Повтор показал, что мяч попал в линию и судья засчитал очко Таллона (6:2). Поэтому Тиафо пошел спорить с рефери, считая, что он должен был аннулировать подачу вообще. Но не добившись своего, Фрэнсис со злости разбил ракетку о корт.

Видео поведения Тиафо:

CRAZY drama to finish



Tiafoe and USA lose the match and tie to a POINT PENALTY!#DavisCup pic.twitter.com/3ZNjxhL0vF — Tennis TV (@TennisTV) September 14, 2023

Из-за такого поведения судья наградил американца штрафным баллом, который стал решающим – 7:2 и тайбрейк по Грикспуру, как и общая дуэль между Нидерландами и США.