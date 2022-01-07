С флагами и песней: фанаты Джоковича пришли поддержать теннисиста – видео
7 января 2022 , 16:01Читати новину українською
Источник:твиттер журналиста журналист Саши Озмо
Сербский теннисист Новак Джокович в Мельбурне ожидает слушания по его аннулированной визе. Апелляцию первой ракетки мира рассмотрят только в понедельник.
Поддержка Новака
Возле гостиницы, в которой находится Джокович, собрались поклонники теннисиста. Фанаты пришли поддержать своего кумира.
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Они принесли с собой флаги Сербии, а также поют песни.
Видео поклонников Джоковича
Параллельно, вблизи этого отеля проходят протесты против политики Австралии в отношении беженцев и мигрантов, подвергаемых бессрочному заключению.
Уже арестовали двух человек.
Видео протестов
Проблемы Джоковича в Австралии
- Первой ракетке мира грозит запрет на въезд в Австралию на несколько лет. Все потому, что Джокович не вакцинирован от коронавируса.
- Спортсмен прилетел в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open. Отсутствие прививки он объяснил своей визой, которая якобы разрешает въезд в страну.
- Однако визу Новака аннулировали. В настоящее время спортсмен находится в "иммиграционном изоляторе".