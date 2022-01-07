С флагами и песней: фанаты Джоковича пришли поддержать теннисиста – видео

Сербский теннисист Новак Джокович в Мельбурне ожидает слушания по его аннулированной визе. Апелляцию первой ракетки мира рассмотрят только в понедельник.

Поддержка Новака

Возле гостиницы, в которой находится Джокович, собрались поклонники теннисиста. Фанаты пришли поддержать своего кумира.

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Они принесли с собой флаги Сербии, а также поют песни.

Видео поклонников Джоковича

Параллельно, вблизи этого отеля проходят протесты против политики Австралии в отношении беженцев и мигрантов, подвергаемых бессрочному заключению.

Уже арестовали двух человек.

Видео протестов

Проблемы Джоковича в Австралии