Решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), спортсменам из России два года запрещено выступать под флагом страны из-за крупных нарушений антидопингового законодательства.

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Получив соответствующую информацию, организатор матча Яцек Павлицки из Польши прямо во время партии убрал со стола флаг России и табличку с изображением российского трехцвета.

В России уже выразили бурное возмущение тем, что произошло: "Ждем реакции руководства ФШР на этот неприкрытый акт агрессии по отношению к спортсменке и стране".

Видео инцидента (смотрите на 1:02:57)

Как закончился матч