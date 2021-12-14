Флаг – не главное, – враг Ломаченко неожиданно вступился за украинца

Украинский боксер Иван Редкач отреагировал на слова бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, который раскритиковал Василия Ломаченко за то, что после победы над Ричардом Комми он поднял флаг родного города, а не Украины.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей, а затем стал праздновать победу с флагом Аккермана на плечах, то есть Белгорода-Днестровского – своего родного города.

Смотрите также Владимир Кличко эмоционально раскритиковал Ломаченко за флаг Украины

Больше всего уроженцу Белгород-Днестровского досталось от легендарного боксера Владимира Кличко, который объяснил Васе, что такое патриотизм. Однако неожиданно за Ломаченко вступился его давний враг Иван Редкач, который оставил на своей странице в инстгараме длинный пост.

Текст публикации Ивана Редкача:

"Василий мог бы получить благодарности и слова поздравления, а лучше даже вознаграждение от своего государства, потому что все-таки в кармане имеет украинский паспорт, и весь мир знает его как представителя Украины. Как патриотизм могли бы выделить гонорар, или хоть грамоту, а то на голом патриотизме все-таки голодно.

С большим уважением к Кличко-младшему скажу, что легко копировать слова из Википедии о значении патриотизма, когда старший брат мэр Киева. Но мой пост не о вас. А о том, что важно – это победа. И вот, что должно обсуждаться, а не то с каким флагом вышел. Это флаг его родного города, который, возможно, дал ему больше, чем вся Украина. В конце дня важна победа и все. Бокс – это не командная игра, а индивидуальный вид спорта. Боксер выходит на ринг один, и дерется он один, и хоть с горшком на голове, важна победа. Конечно же меня обвинят в лицемерии и т.д.

Для меня Василий спортсмен, боксер, атлет, который поднял Украину и о ней услышали больше. Конечно, амбиции у него завышены и поведение в ринге не совсем уместно, давать указание углу соперника и рефери. Опять же, для кого-то это поступок Вася-Львиное Сердце, а для кого-то Вася-понторез. Так и с флагом. Вынес плохо, не вынес плохо, флаг города родного плохо, все не так и всегда есть те, кому угодно, а кому нет. И все-таки главное – это победа".

Ломаченко мог нокаутировать Комми