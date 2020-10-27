ФК "Львов", который после поражения от "Днепра-1" (1:3) остался без главного тренера, приступил к поискам нового наставника.

Согласно информации от Meta-ratings.com.ua, "Львов" рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера Олега Лужного или Олега Дулуба.

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Лужный и Дулуб оказались без работы не так давно. Украинец последние несколько лет помогал сначала Александру Хацкевичу, а потом Алексею Михайличенко в "Динамо". А Дулуб в сентябре был уволен с казахстанского "Актобе".

Также стало известно, что ФК "Львов" в эти дни прекратил сотрудничество с вратарем Сергеем Литовченко и защитником Сергеем Борзенко, который ранее был капитаном команды.

Что известно об увольнении Цецадзе

ФК "Львов" после поражения в седьмом туре УПЛ "Днепру-1" расстался с главным тренером Георгием Цецадзе.

Георгия Цецадзе назначили главным тренером "Львова" в июне 2020 года. Под его руководством команда провела 12 матчей. И только в трех встречах сыграла вничью. Остальные матчи "Львов" проиграл.

До этого местом работы 45-летнего грузина был "Сабуртало". Специалист также возглавлял "Самтредиа", сборные Грузии U-21 и U-19, "Локомотив" Тбилиси и "Дилу". Также он работал ассистентом в национальной сборной Грузии, сборных Грузии U-17 и U-16 и "Дили".