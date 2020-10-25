ФК "Львов" после поражения в седьмом туре УПЛ "Днепру-1" расстался с главным тренером Георгием Цецадзе.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua вместе с Цецадзе львовский клуб покинул еще один грузинский специалист – Теймураз Лордкипанидзе, который отвечал за физическую подготовку.

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Пока тренировочным процессом команды будет руководить один из ассистентов Цецадзе – Виталий Шумский и тренер вратарей Вадим Деонас.

Во "Львове" собираются определиться с новым руководителем 28 октября.

Что известно о Цецадзе

Георгия Цецадзе назначили главным тренером "Львова" в июне 2020 года. Под его руководством команда провела 12 матчей. И лишь в трех встречах сыграла вничью. Остальные матчи "Львов" проиграл.

До этого место работы 45-летнего грузина был "Сабуртало". Специалист также возглавлял "Самтредиа", сборные Грузии U-21 и U-19, "Локомотив" Тбилиси и "Делу".

Также он работал ассистентом в национальной сборной Грузии, сборных Грузии U-17 и U-16 и "Деле".