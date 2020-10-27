ФК "Львів", який після поразки від "Дніпра-1" (1:3) залишився без головного тренера, приступив до пошуків нового наставника.

Згідно з інформацією від Meta-ratings.com.ua, "Львів" розглядає варіант з призначенням на пост головного тренера Олега Лужного або Олега Дулуба.

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Лужний і Дулуб опинилися без роботи не так давно. Українець останні кілька років допомагав спочатку Олександру Хацкевичу, а потім Олексію Михайличенку в "Динамо". А Дулуб у вересні був звільнений з казахстанського "Актобе".

Також стало відомо, що ФК "Львів" у ці дні припинив співпрацю з воротарем Сергієм Литовченком і захисником Сергієм Борзенком, який раніше був капітаном команди.

Що відомо про звільнення Цецадзе

ФК "Львів" після поразки в сьомому турі УПЛ "Дніпру-1" розлучився з головним тренером Георгієм Цецадзе.

Георгія Цецадзе призначили головним тренером "Львова" в червні 2020 року. Під його керівництвом команда провела 12 матчів. І лише в трьох зустрічах зіграла внічию. Решта матчів "Львів" програв.

До цього місце роботи 45-річного грузина був "Сабуртало". Фахівець також очолював "Самтредіа", збірні Грузії U-21 і U-19, "Локомотив" Тбілісі і "Ділу". Також він працював асистентом у національній збірній Грузії, збірних Грузії U-17 і U-16 і "Ділі".