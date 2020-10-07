В "Александрии" выявлено еще несколько положительных тестов на коронавирус. Кроме Панькива коронавирусом заболели голкипер Билык и защитник Дубра.

Футболисты "александрийцев" прошли обязательное тестирование после матча 5-го тура против донецкого "Олимпика", где потерпели поражение 3:2. В клубе было обнаружено несколько положительных тестов на COVID-19, но пока что в "Александрии" не сообщили фамилии всех, кто заболел коронавирусом, пишет официальный сайт клуба.

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Вспышка коронавируса

Голкипер узнал о своем диагнозе до приезда на сборы молодежной сборной Украины, которые проходят в столице Украины.

Защитник Дубра рассказал, что заболел коронавирусом в своих соцсетях. Теперь игрок вынужден пропустить матчи национальной сборной Латвии в Лиге Наций.

Šodien saņēmu Covid-19 testa rezultātu, un man tāpat kā vēl vairākiem komandas biedriem konstatēts šis vīruss. Diemžēl Latvijas izlasei oktobra spēlēs palīdzēt nevarēšu. Stipru veselību visiem! — Kaspars Dubra (@KasparsDubra) October 6, 2020

"Александрия" в полном составе пошла на самоизоляцию. Уже в ближайшее время тренеры и сотрудники клуба в экстренном порядке пройдут дополнительное тестирование, после чего будут определены дальнейшие действия.

Добавим, что в этом году Билык сыграл лишь один матч, а у Дубры – 3 выхода на поле.

Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус был выявлен также у Юрия Панькива, которого дополнительно вызвал в сборную Украины Андрей Шевченко.