Фьюри заболел COVID-19: бой с Уайлдером перенесут – ориентировочная дата
Источник:ESPN
Титульный бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером под угрозой срыва. В лагере британца вспышка коронавируса.
Перенос боя из коронавируса
В четверг, 8 июля, в лагере британского боксера Тайсона Фьюри произошла вспышка коронавируса. Поэтому бой против Дентея Уайлдера, который должен был состояться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, будет перенесен.
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Официальное решение о переносе противостояния еще не принято, но такая вероятность очень высока. Положительный тест на коронавирус сдала не только команда британца, но и сам Тайсон Фьюри.Обратите внимание! В андеркарте боя Фьюри – Уайлдер свой поединок должен был провести украинский боксер Виктор Выхрист. Его соперник – Майк Маршалл.
При этом промоутеры Фьюри с TopRank заявили, что сейчас переноса поединка с 24 июля не рассматривается. О коронавирусе в тренировочном лагере и о том, повлияло ли это на британца, промоутеры не сообщают. Сторона его соперника Уайлдера пока не комментирует эту информацию с коронавирусом.
Журналист Майк Коппинген сообщил в своем твиттере, что боксеры могут выйти на ринг с 3 – 9 октября. Поединок состоится со зрителями на трибунах.
Бой Фьюри – Уайлдер: главное
- Боксеры уже дважды выходили на ринг друг против друга. Впервые это произошло в декабре 2018 года. Тот поединок завершился неожиданной мировой. В бою Фьюри побывал в нокдауне. Тогда Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона WBC.
- Два года поклонники бокса ждали второго противостояния между этими боксерами. В феврале 2020 года Фьюри и Уайлдер вышли на ринг. Британский боксер нокаутировал Уайлдера и отобрал чемпионский титул WBC. Для Деонтея это было первое фиаско в карьере. А Фьюри остается непобедимым.