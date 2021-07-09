Перенесення бою через коронавірус

У четвер, 8 липня, у таборі британського боксера Тайсона Ф'юрі стався спалах коронавірусу. Через це бій проти Дентея Уайлдера, який повинен був відбутись на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, буде перенесений.

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Офіційне рішення про перенесення протистояння ще не прийняте, але така ймовірність дуже висока. Позитивний тест на коронавірус здала не лише команда британця, а й сам Тайсон Ф'юрі.

Зверніть увагу! В андеркарді бою Ф'юрі – Уайлдер свій поєдинок повинен був провести український боксер Віктор Вихрист. Його суперник – Майк Маршалл.

При цьому промоутери Ф'юрі з TopRank заявили, що зараз перенесення двобою з 24 липня не розглядається. Про коронавірус в тренувальному таборі і те, чи вплинуло це на британця, промоутери не повідомляють. Сторона його суперника Уайлдера поки не коментує таку інформацію з коронавірусом.

Журналіст Майк Коппінген повідомив у своєму твітері, що боксери можуть вийти на ринг з 3 – 9 жовтня. Поєдинок відбудеться із глядачами на трибунах.

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