Впереди пять топ-боев: Фьюри опроверг слухи о пенсии и назвал желаемых соперников
Источник:Инстаграм Тайсона Фьюри
Второй подряд перенос боя за абсолют подтолкнул экспертов к мысли, что Тайсон Фьюри решил завершить карьеру. Это очень разозлило напыщенного "Цыганского короля".
Настроение чемпиона WBC в хевивейте Тайсона Фьюри меняется быстрее, чем погода за окном. Еще два года назад “Цыганский король” убеждал всех, что завязал с боксом, а сейчас поделился досрочными планами.
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Фьюри в полном расцвете сил
Тайсон Фьюри записал видео, в котором опроверг слухи о своем выходе на пенсию. Британец пообещал провести минимум пять поединков.
"Я слышу разговоры людей, которые говорят, что я должен уйти на пенсию, или что я скоро уйду на пенсию, или что-то еще.
Я не собираюсь уходить на пенсию. У меня два боя с Усиком за титул абсолюта. Потом я буду драться с Эй Джеем, по крайней мере, один раз. Возможно, два раза, если будет реванш, если он захочет его после первого избиения, которое я ему устрою. А потом я снова буду драться с Нганну. И это только для начала.
Так что у вас есть пять небольших боев, чтобы разжечь аппетит. Я никуда не уйду. Никуда. Мне 35 лет, я в самом расцвете сил", – сказал Фьюри.
Отметим, если Фьюри каждый бой будет переносить по два раза, тогда ему точно придется досрочно уйти на пенсию.
Почему Фьюри провожают на пенсию
- Напомним, что во время спарринга с хорватом Агроном Смакичи Тайсон Фьюри получил глубокое рассечение. Боксеру наложили 11 швов на раненый глаз, а бой против Усика во второй раз перенесли.
- Бывший чемпион мира Карла Фроча считает, что карьера Фьюри на финишной прямой. Британец непрофессионально относится к тренировкам, что приводит к травмам или сюрпризам на ринге, как было в поединке с Нганну.
- Болельщикам бокса остается запастись терпением и дождаться боя за абсолют, который состоится 18 мая. Его результат покажет, насколько в словах Фьюри правды, а сколько блефа.