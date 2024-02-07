Впереди пять топ-боев: Фьюри опроверг слухи о пенсии и назвал желаемых соперников

Второй подряд перенос боя за абсолют подтолкнул экспертов к мысли, что Тайсон Фьюри решил завершить карьеру. Это очень разозлило напыщенного "Цыганского короля".

Настроение чемпиона WBC в хевивейте Тайсона Фьюри меняется быстрее, чем погода за окном. Еще два года назад “Цыганский король” убеждал всех, что завязал с боксом, а сейчас поделился досрочными планами.

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Фьюри в полном расцвете сил

Тайсон Фьюри записал видео, в котором опроверг слухи о своем выходе на пенсию. Британец пообещал провести минимум пять поединков.

"Я слышу разговоры людей, которые говорят, что я должен уйти на пенсию, или что я скоро уйду на пенсию, или что-то еще.

Я не собираюсь уходить на пенсию. У меня два боя с Усиком за титул абсолюта. Потом я буду драться с Эй Джеем, по крайней мере, один раз. Возможно, два раза, если будет реванш, если он захочет его после первого избиения, которое я ему устрою. А потом я снова буду драться с Нганну. И это только для начала.

Так что у вас есть пять небольших боев, чтобы разжечь аппетит. Я никуда не уйду. Никуда. Мне 35 лет, я в самом расцвете сил", – сказал Фьюри.

Отметим, если Фьюри каждый бой будет переносить по два раза, тогда ему точно придется досрочно уйти на пенсию.

Почему Фьюри провожают на пенсию