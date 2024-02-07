Настрій чемпіона WBC у хевівейті Тайсона Ф'юрі змінюється швидше, ніж погода за вікном. Ще два роки тому "Циганський король" переконував усіх, що зав'язав із боксом, а нині поділився достроковими планами.

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Ф'юрі у повному розквіті сил

Тайсон Ф'юрі записав відео, у якому спростував чутки про свій вихід на пенсію. Британець пообіцяв провести мінімум п'ять поєдинків.

"Я чую розмови людей, які кажуть, що я повинен піти на пенсію, або що я скоро піду на пенсію, або щось іще.

Я не збираюся йти на пенсію. У мене два бої з Усиком за титул абсолюту. Потім я битимуся з Ей Джеєм, принаймні, один раз. Можливо, два рази, якщо буде реванш, якщо він захоче його після першого побиття, яке я йому влаштую. А потім я знову битимуся з Нганну. І це тільки для початку.

Тож у вас є п'ять невеликих боїв, щоб розпалити апетит. Я нікуди не піду. Нікуди. Мені 35 років, я в самому розквіті сил", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, якщо Фюрі кожен бій буде переносити по два рази, тоді йому точно доведеться достроково піти на пенсію.

Чому Ф'юрі проводжають на пенсію