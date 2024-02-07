Глава Top Rank, Боб Арум, высказал свое мнение о переносе поединка за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он вступился за британского боксера.

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Арум вступился за Фьюри

Арум отметил, что Тайсон Фьюри, как профессиональный боксер, получил травму во время спарринга, что, хотя и происходит редко, все же случается.

Он заметил, что в таких ситуациях сомнения со стороны противника, несмотря на то, что боец вложил много усилий в подготовку к отложенному бою, могут выглядеть непродуманно.

Арум также выразил понимание и сочувствие Фьюри, поскольку такая ситуация была бы неприятной для любого.

"Почему в боксе так постоянно происходит, когда случается злосчастная травма, другая сторона открывает свой рот, как будто это вина бойца, который ее получил? В этом нет никакого смысла. Мы должны лучше вести себя. Эгис Климас, замечательный парень и мой друг, должен хорошо об этом знать", – сказал Арум.

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