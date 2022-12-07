"Усик слишком стар": Фьюри продолжает травить украинского чемпиона

Британский боксер Тайсон Фьюри уже готовится к предстоящему поединку против Александра Усика. "Цыганский король" снова отметился колкими высказываниями в адрес украинского спортсмена.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в третий раз победил Дерека Чисору и теперь готовится к возможному противостоянию с Александром Усиком. Пока дело не дошло до ринга, "Цыганский король" продолжает словесно унижать украинца.

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В этот раз Фьюри не понравился возраст чемпиона WBA, WBO и IBF. По мнению скандального боксера, Усик слишком стар для него.

Усик старше меня. Если бы ему было 22 года, все было бы иначе, но он старый. У него за плечами 300 любительских и 20 профессиональных боев. Он тоже истощен,

– заявил Фьюри.

Кроме того, чемпион WBC усомнился в технических преимуществах Усика.

"Я не думаю, что в боксе у него лучшая работа ног, и я не верю, что он может меня избить", – сказал дерзкий британец.

Отметим, что Александр Усик старше Тайсона Фьюри всего на полтора года. Любительская карьера британца была не слишком успешной. Он не сумел завоевать место в олимпийской сборной Англии.