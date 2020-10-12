Британський боксер Тайсон Ф'юрі залишається одним з небагатьох у суперважкій вазі, хто не знає гіркоти поразок. Джон Ф'юрі, батько Тайсона, поділився своїми думками, щодо шансів Олександра Усика в бою з його сином.

Джон Ф'юрі висловив упевненість, що українець Олександр Усик не зможе на рівних протистояти його синові. Про це повідомляє Fightnews.

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Батько Тайсона заявив, що наразі немає боксерів, які перевершують його сина.

"Я не бачу суперважковаговиків, які можуть пройти Тайсона або створити йому проблеми. Він занадто великий, сильний і розумний. У нього дуже високий IQ для будь-якого з нинішніх важковаговиків", – сказав Джон.

Усик надто дрібний

Щодо шансів Усика, то Джон Ф'юрі вважає українця дрібним для суперважкої ваги. Хоча так звана "робоча" вага Усика приблизно така ж, як у Деонтея Уайлдера – ексчемпіона світу WBC, якого Ф'юрі переміг взимку.

В Усика могли б бути шанси, але він занадто дрібний. Тайсон його винесе, оскільки він недостатньо великий. Щоб змагатися з Тайсоном зараз, ти повинен бути великим, сильним і дуже талановитим,

– сказав Ф'юрі.

Заяви Ф'юрі про Усика

Британський боксер розповідав, що не планує проводити поєдинок з 33-річним Усиком. Як пояснив Тайсон, бій з українцем не принесе серйозного заробітку.

Боксер навіть запевнив, що його думку не змінить перемога Усика над чемпіоном світу Ентоні Джошуа.

Тайсон вірить, що українець поб'є Джошуа. Також британець висловив переконання, що українець поб'є Уайлдера.