Фьюри впервые в карьере оказался в нокдауне дважды за раунд, но нокаутировал Уайлдера
Источник:твитер ESON
Тайсон Фьюри оказался "крепким орешком", который не смог расколоть Деонтей Уайлдер. Британец несмотря на два нокдауна нокаутировал соперника.
Два нокдауна в победном поединке
33-летний британский боксер одержал волевую победу над Деонтеем Уайлдером. Тайсон Фьюри доминировал на ринге, но все-таки дважды полежал на канвасе.
Стоит увидеть Фьюри уничтожил Уайлдера, побывав в двух нокдаунах: видео нокаута
В третьем раунде американец дважды отправил в нокдаун Фьюри. Британец впервые в своей карьере оказался в нокдауне дважды за один раунд.
Даже после такого сюрприза от Уайлдера американец не смог вернуть пояс. В 11-м раунде Фьюри мощной комбинацией ударов отправил соперника на канаты. Тайсон в коронном стиле ударом в голову добил Деонтея – победа британского боксера нокаутом. Чемпионский титул WBC остается у Тайсона.
- Теперь Фьюри – один из главных претендентов на бой с украинским боксером Александром Усиком. Однако их поединок смогут организовать только после второго поединка украинца с Джошуа. Британец хочет взять реванш у Усика за поражение в первом противостоянии.
- Это вторая подряд победа Тайсона над Деонтеем. В первом поединке была зафиксирована ничья, а во втором Фьюри в седьмом раунде положил соперника на канвас – нокаут.