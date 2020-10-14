Британский боксер Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер должны провести третий бой за титул WBC. Из-за карантина боксерам не удалось согласовать дату поединка и Фьюри поспешил сказать, что не будет ждать Уайлдера. Состоится ли бой Фьюри – Уайлдер – читайте в материале Спорт 24.

Тайсон Фьюри недавно сообщил, что не смог договориться с Уайлдером о дате реванша. Американец якобы требовал, чтобы поединок прошел в 2021 году. В итоге Фьюри сказал, что не будет ждать американца.

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Официальная информация о реванш

Сопромоутер Фьюри, Фрэнк Уоррен сообщил, что его подопечный отказывается ждать боя с американцем Уайлдером.

По информации Уоррена, Тайсон будет боксировать в декабре с другим соперником. Об этом сообщает Sky Sports.

Тайсон сказал, что с него достаточно. Он не собирается больше ждать и будет сражаться в Лондоне в декабре,

– сказал Уоррен.

Боб Арум, глава Top Rank, который сотрудничает с Фьюри, подтвердил, что Тайсон не планирует ждать Уайлдера. Об этом информирует ESPN.

Мы не могли назначить соответствующую дату до следующего года. Тайсон сказал: "Нет, я хочу драться в декабре", – и именно это мы устроили ему в Англии,

– заявил Арум.

Таким образом Боб Арум подтвердил, что Фьюри может получить другого соперника в декабре 2020 года.

Кроме того, Арум намекнул, что контракт на бой Фьюри – Уайлдер истек. "У нас был контракт, но он закончился", – сказал Арум.

Президент WBC заявил, что бою быть

Президент WBC Маурисио Сулейман убеждает, что поединок Уалйдера и Фьюри состоится 19-го декабря. Об этом пишет Boxіng Scene.

"WBC не получила никаких официальных сообщений. На данный момент понятно одно – бой состоится 19 декабря. Все разговоры – это неформальное общение с обеих сторон.

На выходных мне поступило много звонков с вопросами об отмене боя, но официально мы ничего не знаем. Мы просим два лагеря прояснить ситуацию с проведением третьего поединка", – сказал Сулейман.

Фьюри – Уайлдер: история противостояний