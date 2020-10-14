Фьюри – Уайлдер: состоится ли бой за титул WBC
Британский боксер Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер должны провести третий бой за титул WBC. Из-за карантина боксерам не удалось согласовать дату поединка и Фьюри поспешил сказать, что не будет ждать Уайлдера. Состоится ли бой Фьюри – Уайлдер – читайте в материале Спорт 24.
Тайсон Фьюри недавно сообщил, что не смог договориться с Уайлдером о дате реванша. Американец якобы требовал, чтобы поединок прошел в 2021 году. В итоге Фьюри сказал, что не будет ждать американца.
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Официальная информация о реванш
Сопромоутер Фьюри, Фрэнк Уоррен сообщил, что его подопечный отказывается ждать боя с американцем Уайлдером.
По информации Уоррена, Тайсон будет боксировать в декабре с другим соперником. Об этом сообщает Sky Sports.
Тайсон сказал, что с него достаточно. Он не собирается больше ждать и будет сражаться в Лондоне в декабре,
– сказал Уоррен.
Боб Арум, глава Top Rank, который сотрудничает с Фьюри, подтвердил, что Тайсон не планирует ждать Уайлдера. Об этом информирует ESPN.
Мы не могли назначить соответствующую дату до следующего года. Тайсон сказал: "Нет, я хочу драться в декабре", – и именно это мы устроили ему в Англии,
– заявил Арум.
Таким образом Боб Арум подтвердил, что Фьюри может получить другого соперника в декабре 2020 года.
Кроме того, Арум намекнул, что контракт на бой Фьюри – Уайлдер истек. "У нас был контракт, но он закончился", – сказал Арум.
Президент WBC заявил, что бою быть
Президент WBC Маурисио Сулейман убеждает, что поединок Уалйдера и Фьюри состоится 19-го декабря. Об этом пишет Boxіng Scene.
"WBC не получила никаких официальных сообщений. На данный момент понятно одно – бой состоится 19 декабря. Все разговоры – это неформальное общение с обеих сторон.
На выходных мне поступило много звонков с вопросами об отмене боя, но официально мы ничего не знаем. Мы просим два лагеря прояснить ситуацию с проведением третьего поединка", – сказал Сулейман.
Фьюри – Уайлдер: история противостояний
- Первая встреча боксеров состоялась 1-го декабря 2018 года. Бой завершился ничьей, хотя Тайсон побывал в тяжелом нокдауне. Уайлдер сохранил титул чемпиона мира по версии WBC.
- Перед вторым поединком боксеры успешно провели несколько промежуточных боев.
- Первый реванш между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года. Фьюри завершил бой в свою пользу уже в седьмом раунде. Тайсон победил техническим нокаутом.
- Уайлдер потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский пояс.
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