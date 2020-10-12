Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри сделал неожиданное заявление о реванше с американцем Деотнеем Уайлдером. Британский спортсмен рассказал, что третий поединок с Уайледром не состоится.

Фьюри отказывается от реванша из-за даты боя

Британский чемпион мира заявил, что устал ждать боя с Уайлдером, который попросил перенести дату поединка. Об этом сообщает The Athletic.

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"Я хотел снова размазать Уайлдера – это был бы самый быстрый и простой для меня бой. Но он и его команда все не могли определиться с датой. Не очень они и хотели драться с линейным чемпионом", – сказал Тайсон.

Фьюри рассказал, что он пошел навстречу Уайлдеру и согласился, чтобы бой прошел 19-го декабря. Второй раз переносить поединок Тайсон не хочет.

Они просили меня перенести бой на декабрь – я согласился провести поединок 19 декабря. Потом они снова попытались перенести бой, уже на следующий год. Я тренировался. Я был готов. Но когда они попросили перенести бой с 19 декабря на следующий год, это было уже слишком. Я иду дальше,

– заявил Фьюри.

Означает ли заявление Тайсона Фьюри, что бой с Уайлдером не состоится – не известно. В контракте боксеров на бой была опция реванша, которой Уайлдер и воспользовался.

Фьюри – Уайлдер: главное о бое

Первая встреча боксеров состоялась 1-го декабря 2018 года. Бой завершился ничьей, хотя Тайсон побывал в тяжелом нокдауне. Уайлдер сохранил титул чемпиона мира по версии WBC.

Перед вторым поединком боксеры успешно провели несколько промежуточных боев.

Первый реванш между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года. Фьюри завершил бой в свою пользу уже в седьмом раунде. Тайсон победил техническим нокаутом.

Уайлдер потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский пояс.