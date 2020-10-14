Ф'юрі – Уайлдер: чи відбудеться бій за титул WBC
Британський боксер Тайсон Ф'юрі та американець Деонтей Уайлдер повинні провести третій бій за титул WBC. Через карантин боксерам не вдалося узгодити дату поєдинку й Ф'юрі поспішив сказати, що не чекатиме Уайлдера. Чи відбудеться бій Ф'юрі – Уайлдер – читайте у матеріалі Спорт 24.
Тайсон Ф'юрі нещодавно повідомив, що не зміг домовитися з Уайлдером про дату реваншу. Американець буцімто вимагав, щоб поєдинок пройшов у 2021 році. У підсумку Ф'юрі сказав, що не чекатиме американця.
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Офіційна інформація про реванш
Співпромоутер Ф'юрі, Френк Уоррен, повідомив, що його підопічний відмовляється чекати бою з американцем Уайлдером.
За інформацією Уоррена, Тайсон буде боксувати в грудні з іншим суперником. Про це повідомляє Sky Sports.
Тайсон сказав, що з нього досить. Він не збирається більше чекати і буде битися у Лондоні в грудні,
– сказав Уоррен.
Боб Арум, глава Top Rank, який співпрацює з Ф'юрі, підтвердив, що Тайсон не планує чекати Уайлдера. Про це інформує ESPN.
Ми не могли призначити відповідну дату до наступного року. Тайсон сказав: "Ні, я хочу битися у грудні", – і саме це ми влаштували йому в Англії,
– заявив Арум.
У такий спосіб Боб Арум підтвердив, що Ф'юрі може отримати іншого суперника у грудні 2020 року.
Окрім того, Арум натякнув, що контракт на бій Ф'юрі – Уайлдер закінчився. "У нас був контракт, але він закінчився", – сказав Арум.
Президент WBC заявив, що бою бути
Президент WBC Маурісіо Сулейман переконує, що поєдинок Уалйдера та Ф'юрі відбудеться 19-го грудня. Про це пише Boxіng Scene.
"WBC не отримала ніяких офіційних повідомлень. На цей момент зрозуміло одне – бій відбудеться 19 грудня. Всі розмови – це неформальне спілкування з обох сторін.
На вихідних мені надійшло багато дзвінків із запитаннями про скасування бою, але офіційно ми нічого не знаємо. Ми просимо два табори прояснити ситуацію з проведенням третього поєдинку", – сказав Сулейман.
Ф'юрі – Уайлдер: історія протистоянь
- Перша зустріч боксерів відбулася 1-го грудня 2018 року. Бій завершився нічиєю, хоча Тайсон побував у важкому нокдауні. Уайлдер зберіг титул чемпіона світу за версією WBC.
- Перед другим поєдинком боксери успішно провели декілька проміжних боїв.
- Перший реванш між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року. Ф'юрі завершив бій на свою користь вже у сьомому раунді. Тайсон переміг технічним нокаутом.
- Уайлдер зазнав першої поразки в кар'єрі та втратив чемпіонський пояс.