Британский боксер Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) официально начал подготовку к поединку против соотечественника Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF вернулся в спортзал накануне битвы с "Цыганским королем" и поразил своих подписчиков мускулистым телом.

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Энтони Джошуа начал подготовку к бою с Тайсоном Фьюри / Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Что известно о бое Джошуа – Фьюри