Джошуа начал подготовку к бою с Фьюри, поразив своим внешним видом: фото
Британский боксер Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) официально начал подготовку к поединку против соотечественника Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Источник:24 канал
Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF вернулся в спортзал накануне битвы с "Цыганским королем" и поразил своих подписчиков мускулистым телом.
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Энтони Джошуа начал подготовку к бою с Тайсоном Фьюри / Фото: instagram.com/anthonyjoshua
Что известно о бое Джошуа – Фьюри
- На кону потенциального поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Впервые в истории тяжелого веса один из боксеров может получить все четыре титула.
- Сейчас Фьюри удерживает пояс WBC. В то же время Джошуа принадлежат титулы WBA, WBO, IBF.
- Информация о том, что боксеры наконец подписали контракт на 2 поединка, появилась в середине марта. По информации СМИ, боксеры имеют ограниченное количество времени, чтобы согласовать бой. Иначе поединок может не состояться.
- По предварительной информации, наиболее вероятно, что бой состоится в Саудовской Аравии.
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