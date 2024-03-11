Игра окончена, – Фьюри накануне боя с Усиком сделал заявление о завершении карьеры

Александр Усик и Тайсон Фьюри 18 мая должны определить первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте в эпоху четырех поясов. После этого, по условиям контракта, боксеров ожидает реванш.

Соперники должны были выйти на ринг раньше, но на пути постоянно становились проблемы у британца. Сначала бой был отложен из-за сложного поединка "Цыганского короля" против Фрэнсиса Нганну, где Тайсон Фьюри побывал в нокдауне, а, когда уже оставалось 2 недели до 17 февраля (предыдущей даты боя), то британец получил рассечение во время спарринга.

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Конец карьеры уже близко

За 2 месяца до битвы за абсолют обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри поделился планами на свое будущее. Он заявил, что скоро хочет завершить карьеру, однако это событие не угрожает проведению боя с Александром Усиком (по крайней мере пока).

Бокс – очень сложная игра, он постоянно меняется. Стили делают бои, а стиль Джошуа создан для меня. Когда я покончу с Усиком, мы отправимся к Эй Джею. Это будет бой в Британии. Надеюсь, мы проведем один бой в Саудовской Аравии и один бой на "Уэмбли", после чего я завершу карьеру. Абсолютный чемпион, который побил Эй Джея, игра окончена. После этого у меня будет время провести время с женой и семьей,

– сказал Фьюри.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри неоднократно выливал кучу грязи на Энтони Джошуа и заявлял, что никогда не выйдет с ним на ринг, называя экс-чемпиона уборщиком в зале. Такие слова не оставил без внимания и Эй Джей. Он будет поддерживать в битве за абсолют Александра Усика и надеется, что Тайсону Фьюри украинец сломает челюсть.