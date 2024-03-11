Суперники мали вийти на ринг раніше, але на заваді постійно ставали проблеми у британця. Спочатку бій було відтерміновано через складний поєдинок "Циганського короля" проти Френсіса Нганну, де Тайсон Ф'юрі побував у нокдауні, а, коли вже залишалося 2 тижні до 17 лютого (попередньої дати бою), то британець отримав розсічення під час спарингу.

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Кінець кар'єри вже близько

За 2 місяці до битви за абсолют володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі поділився планами на своє майбутнє. Він заявив, що скоро хоче завершити кар'єру, проте ця подія не загрожує проведенню бою з Олександром Усиком (принаймні поки).

Бокс – дуже складна гра, він постійно змінюється. Стилі роблять бої, а стиль Джошуа створений для мене. Коли я покінчу з Усиком, ми вирушимо до Ей Джея. Це буде бій у Британії. Сподіваюся, ми проведемо один бій у Саудівській Аравії та один бій на "Вемблі", після чого я завершу кар'єру. Абсолютний чемпіон, який побив Ей Джея, гру закінчено. Після цього у мене буде час провести час із дружиною та сім'єю,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що раніше Тайсон Ф'юрі неодноразово виливав купу бруду на Ентоні Джошуа та заявляв, що ніколи не вийде з ним у ринг, називаючи ексчемпіона прибиральником у залі. Такі слова не залишив без уваги й Ей Джей. Він буде підтримувати в битві за абсолют Олександра Усика та сподівається, що Тайсону Ф'юрі українець зламає щелепу.

Важливо. Свій останній поєдинок Ентоні Джошуа провів 8 березня. Він вже у другому раунді нокаутував Френсіса Нганну, після чого заявив, що збирається битися проти переможця пари Усик – Ф'юрі.