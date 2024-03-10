В середине февраля в Германии погибли двое молодых украинских баскетболистов. 17-летний Владимир Ермаков и 18-летний Артем Козаченко стали жертвами уличной драки в Эссене.

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Убийство возле парикмахерской

Теперь же трагический инцидент произошел в городе Билефельд. Немецкие СМИ сообщили, что был застрелен бывший боксер косовско-албанского происхождения Бесар Нимани.

38-летний спортсмен получил пулю, когда выходил из парикмахерской. Одна из них попала в машину каршеринга, которая была припаркована рядом. Врачи пытались спасти жизнь Бесара, но неудачно.

Центр города был сразу оцеплен полицией. Впрочем, двум злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Сообщается, что Нимани жил в Билефельде почти 30 лет.

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Что известно о Нимане

За свою профессиональную карьеру с 2011 по 2018 годы косовар успел провести 27 поединков, из которых 26 выиграл (22 – нокаутом). Нимани завоевывал титул интернационального чемпиона IBF и чемпиона Европы IBF в полусреднем весе.

Это уже не первое покушение на Бесара. В 2013 году боксер стал участником перестрелки, по итогам которой получил по пуле в бедро и колено. Также Нимани арестовывали по подозрению в домашнем насилии над женой.

Впрочем, обвинения не подтвердились и косовара отпустили. Всего у Бесара за последние десять лет родилось трое детей – сын и две дочери.