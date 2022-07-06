Неожиданное продолжение карьеры: Фьюри хочет выступить на шоу реслинга

Похоже, что британцу Тайсону Фьюри стало скучно на пенсии. Боксер ведет переговоры с продвижением WWE о том, чтобы выступить на шоу реслинга в Великобритании.

Фьюри хочет принять участие в реслинге

Тайсон Фьюри ведет переговоры с WWE по появлению на их шоу в Великобритании. В апреле компания подтвердила, что собирается провести шоу на стадионе "Принсипи Стедиум" в Кардиффе (Уэльс).

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Это должно быть первое PPV WWE в Великобритании за 30 лет. В компании надеются, что Фьюри примет участие в этом событии.

Источники, близкие к Тайсону, утверждают, что 33-летний боксер ведет переговоры с WWE о возможном возвращении этим летом.

В настоящее время еще ничего не согласовано, но между двумя сторонами состоялись переговоры.

Напомним, что Фьюри дебютировал в WWE, когда в октябре 2019 принял участие в бою с Броном Строуменом в PPV Crown Jewel.

Фьюри уходит на пенсию