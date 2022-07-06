Ф'юрі хоче взяти участь у реслінгу
Тайсон Ф’юрі веде переговори з WWE щодо появи на їхньому шоу у Великобританії. У квітні компанія підтвердила, що збирається провести шоу на стадіоні "Принсіпаліті Стедіум" у Кардіффі (Уельс).
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Це має бути перше PPV WWE у Великобританії за 30 років. У компанії сподіваються, що Ф’юрі візьме участь у цій події.
Джерела, близькі до Тайсона, стверджують, що 33-річний боксер веде переговори з WWE щодо можливого повернення цього літа.
На цей час ще нічого не узгоджено, але між двома сторонами відбулися переговори.
Нагадаємо, що Ф’юрі дебютував у WWE, коли в жовтні 2019 року взяв участь у бою з Броном Строуменом у PPV Crown Jewel.
Ф'юрі йде на пенсію
- Після поєдинку проти Ділліана Уайта Фюрі заговорив про закінчення кар'єри. Тайсон наголосив, що достатньо зробив у боксі.
- Бій проти Уайта закінчився у шостому раунді, коли Ф'юрі влучив аперкотом точно по підборіддю опонента, після чого той впав. Ділліан намагався одразу підвестися, проте не міг втриматися на ногах.
- Раніше була інформація, що Ф'юрі все ж таки зачекає з пенсією та вийде на ринг проти переможця реваншу Усик – Джошуа. Проте сам боксер спростовує цю інформацію.
- Ба більше, він заявив, що навіть не планує відвідати реванш, який відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.
- Тайсон запевнив, що на ринг його зможуть повернути тільки великі гроші.