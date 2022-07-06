Фьюри хочет принять участие в реслинге
Тайсон Фьюри ведет переговоры с WWE по появлению на их шоу в Великобритании. В апреле компания подтвердила, что собирается провести шоу на стадионе "Принсипи Стедиум" в Кардиффе (Уэльс).
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Это должно быть первое PPV WWE в Великобритании за 30 лет. В компании надеются, что Фьюри примет участие в этом событии.
Источники, близкие к Тайсону, утверждают, что 33-летний боксер ведет переговоры с WWE о возможном возвращении этим летом.
В настоящее время еще ничего не согласовано, но между двумя сторонами состоялись переговоры.
Напомним, что Фьюри дебютировал в WWE, когда в октябре 2019 принял участие в бою с Броном Строуменом в PPV Crown Jewel.
Фьюри уходит на пенсию
- После поединка против Диллиана Уайта Фюри заговорил об окончании карьеры. Тайсон подчеркнул, что достаточно сделал в боксе.
- Бой против Уайта закончился в шестом раунде, когда Фьюри поразил аперкотом точно по подбородку оппонента, после чего тот упал. Диллиан пытался сразу подняться, но не мог удержаться на ногах.
- Раньше была информация, что Фьюри все же подождет с пенсией и выйдет на ринг против победителя реванша Усик – Джошуа. Однако сам боксер опровергает эту информацию.
- Более того, он заявил, что даже не планирует посетить реванш, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
- Тайсон заверил, что на ринг его смогут вернуть только большие деньги.