Саудовские шейхи раскусили Фьюри: британец получит ультимативный контракт на бой с Усиком

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри в скором времени получит предложение на мегафайт с Александром Усиком. "Жадному пузу" не избежать поединка с украинским чемпионом.

"Цыганский король" все время повышал ставки во время переговоров с представителями Усика по поводу объединительного поединка. Британскому боксеру постоянно было мало денег. В итоге самый ожидаемый бой 2023 года был сорван из-за жадности Фьюри. Однако саудовские промоутеры готовы прислать Тайсону предложение, от которого он не откажется.

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Предложение будет, но переговоров – нет

Директор промоутерской компании из Саудовской Аравии Skills Challenge Promotion Амер Абдалла сообщил, что в этот раз с Фьюри никто не будет торговаться. Обладателю титула WBC будет отправлено только одно предложение.

"Тайсон Фьюри хочет сразиться. Если он проведет бой в сентябре или октябре и даст согласие на поединок в декабре, тогда мы с радостью сделаем ему предложение и будем обсуждать это.

Алекс, промоутер Усика, точно заметил, что предложение поступит Фьюри в ближайшее время. Это будет предложение премиумкласса, которое будет базироваться на его достоинстве. Это будет достойно, мы никогда еще никого не обидели своим предложением. Когда принц Халид делает предложение, оно всегда достойно, с этим не будет проблем.

Могу сказать, что предложение будет, но переговоры не будут. Мы хотим провести бой и все, что можем предложить, будет на столе.

Я бы никогда никого обижал, но в этот раз будет так – вот наше предложение, прими или откажись. Мы именно так ведем наш бизнес. Так будут ли переговоры о деньгах? Ответ – нет", – сказал Абдалла.

Что известно о декабрьском бое Усика и Фьюри