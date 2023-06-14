Украинский боксер Александр Гвоздик верит, что бой за абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится. Также он отметил, что "Жалобное пузо" впервые не выглядит уверенным в своих силах.

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Психология Усика оказывает влияние на Фьюри

Гвоздик подчеркнул интересную деталь, что Фьюри впервые не выглядит непобедимым. Его риторика в общении с прессой выдает неуверенность.

Я верю, что бой Усик – Фьюри состоится. Почему бы и нет? Что меня удивляет в этой ситуации, и в это трудно поверить, но мне кажется, что Усик немного залез в голову Фьюри. Я видел его, видел, как он ведет себя на пресс-конференциях с другими боксерами. Это парень, на 100% уверенный в себе. А с Александром такого я не вижу. Саня умеет своих соперников деморализовать или гипнотизировать. Мне кажется, что с Фьюри это тоже работает. Я не могу сказать, что Фьюри его боится, и мне кажется, что это очень сложное сражение для Усика, но я верю, что он может победить,

– отметил боксер.

Александр Гвоздик не знает причин отмены боя: "Что-то там происходит. Есть слухи, что они отменили бой, потому что кто-то предложил больше денег. Вполне возможно, но стопроцентной правды я не знаю. Кто сорвал бой – я тоже не знаю. Знаю, что Саня согласился на 30%, но если мы говорим о деньгах, то это решение не только боксера. Конечно, боксер принимает окончательное решение, но есть команда, менеджеры, промоутеры. Заинтересованы все, поэтому посмотрим".

Напомним. Бой за абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе должен был состояться 29 апреля, однако, несмотря на согласие Усика сражаться только за гонорар в 30%, Фьюри добавлял все новые условия, которые не были приемлемыми, поэтому стороны свернули переговоры. Мегафайт все еще возможен, но уже в рамках турнира четырех, где также намерены провести бой Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер.