Очередная порция ахинеи: Фьюри назвал бойцов, с которыми собирается сразиться в будущем

Тайсон Фьюри из солидного боксера все больше превращается в шоумена. Подтверждением этому являются его постоянные публичные заявления и игнорирование боя за звание абсолютного чемпиона.

Вместо поединка с Александром Усиком британец избрал бой с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. За это он получает все больше хейта в свой адрес, многие люди из мира бокса считают, что Тайсон Фьюри просто боится украинца. В частности, такого мнения придерживается бывший чемпион мира Рэй Манчини.

Читайте также Новый титул для нокаутеров: победитель боя Фьюри – Нганну получит особый чемпионский пояс

Отмазки Фьюри становятся все более абсурдными

В своих заявлениях Тайсон постоянно пытается всех унизить и доказать миру, что он величайший боксер всех времен. Однако выглядит все так, что он просто боится проиграть достойному сопернику. На этот раз досталось от Фьюри его земляку Энтони Джошуа:

"Для меня нет никакого Энтони Джошуа. Он уборщик в зале, моет там пол. Люди его побеждали, теперь он будто старый джорнимэн. Выйду ли я когда-нибудь с ним на ринг? Нет, никогда. Я настроен на большие бои, я не говорю о избитых бойцах."

При этом такой небитый боксер есть, все мы знаем его имя – Александр Усик. Но Тайсон Фьюри решил, что украинец тоже уже проиграл. По мнению британца, победа чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе над Даниэлем Дюбуа была нелегальной, а запрещенный удар 25-летнего британца был совершен по правилам, поэтому этот вариант ему тоже не подходит.

Наш бой не состоялся, потому что Усик – дерьмо, его в любом случае избил Даниэль Дюбуа, поэтому он теперь неактуален. Был ли удар Дюбуа легальным? 100 процентов. Усик оказался в нокауте после удара по корпусу, маленький гавнюк. Он сдался. Я же говорил, что нет никакого Александра – я Александр. Шон Портер – полусредневес, но он победил Александра в среднем весе. Послушайте, я здесь не для того, чтобы говорить об этом безобразном маленьком ублюдке с щелью между зубами. Я здесь, чтобы говорить о короле UFC. Честно говоря, меня не интересует маленький бесполезный хрен из-за границы. Он мне вообще неинтересен,

– сказал Фьюри.

При этом же британец назвал соперников, которые ему интересны. Их выбор говорит только об одном – для Фьюри деньги стоят на первом месте, а не спорт.

"Я хочу драться с большими ребятами – Фрэнсис Нганну, Джон Джонс, Нганну в клетке, Джонс в клетке. Я хочу вызовов, не хочу легкой наживки. Я уже доказал, что являюсь лучшим боксером, который когда-то жил. А теперь я докажу, что я лучший боец в истории", – сказал Фьюри.

Интересно, что саудовский промоутер накануне встречался с Усиком и Фьюри, он заинтриговал хорошими новостями о возможном бое, но по риторике британца не похоже, что ему хватит духу выйти с украинским чемпионом в ринг.