По словам промоутера, Тайсон хочет выйти на ринг уже в этом декабре. Однако имя следующего соперника Фьюри ему неизвестно.

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Уоррен: Мы заключаем контракт с чистого листа, это требует времени

Уоррен рассказал о переговорах с командой Джошуа.

"Где контракт? Подпишите его. Где телефонный звонок? Сегодня Джордж (сын Уоррена) сделал несколько телефонных звонков, и никто не перезвонил. Итак, что мы должны думать?

Мы заключаем контракт с чистого листа, это требует времени. Сделали, отправили его им и ничего не получили вспять. Это верно?

Слушайте от них ничего не возвращается. Мы не сидим сложа руки. Конечно, мы разговариваем с другими людьми. Если он не собирается подписывать и готовиться к работе, мы не собираемся настаивать. У нас будет план Б», – сказал промоутер.

Специалист также прокомментировал возможную встречу британца с украинским боксером.

Фьюри хочет сразиться. Он сражается 3 числа. Он готов к большому поединку в феврале или марте против Усика. Он имел один бой за год,

– добавил Уоррен.

С кем Фьюри может выйти на ринг в этом году

Недавно в своих соцсетях Фьюри объявил имя своего следующего соперника. Он обратился к Махмуду Чарру. Тот согласился на встречу с Цыганским королем.

Чарр уступил нокауту в 4-м раунде Виталию Кличко в 2012 году, украинец защищал титул WBC.