Эдди Хирн, промоутер Энтони, сообщил, что сражение с "Цыганским королем" не состоится. Дело в том, что команду Энтони не устроили условия Тайсона.
Кстати , Фьюри начал подготовку к следующему бою: кто может стать соперником Тайсона.
Хирн: Бой упраздняется
Промоутер объяснил, почему бой Фьюри – Джошуа упраздняется.
"Конечно, люди не настолько глупы, чтобы не видеть, что Тайсон Фьюри установил два дедлайна для этого боя, и они прошли".
Люди говорят о препятствиях, но мы направили на подпись нашу финальную версию контракта. Они хотят назначить своего партнера арбитром, но подобные вещи не работают.
Мы получили еще один дедлайн, Фьюри сказал: "Теперь мы говорим вам, что боя не будет, если вы не подпишете контракт сегодня".
Дедлайн прошел, и с тех пор я ничего не слышал от Джорджа Уоррена. Насколько нам известно, бой отменяется. Мы бы с радостью продолжили дискуссии, но их у нас не было», – сковал промоутер.
Кто будет следующим соперником Фьюри
- Недавно в своих соцсетях Фьюри объявил имя своего следующего соперника. Он обратился к Махмуду Чарру. Тот согласился на встречу с Цыганским королем.
- Чарр уступил нокауту в 4-м раунде Виталию Кличко в 2012 году, украинец защищал титул WBC.
- Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, подчеркнул, что главной целью его клиента является бой с Александром Усиком . По его словам, этот поединок может пройти уже в начале 2023 года.